Экс-одноклубник Малкина: Джино забил 20 голов за полсезона, играя без ног. Сверхчеловек!

Бывший одноклубник Евгения Малкина поделился мнением о российском нападающем «Питтсбург Пингвинз». Форвард пропустил часть прошлого сезона из-за восстановления после травмы колена и вернулся в состав лишь зимой 2022 года.

«Можно сказать, у него не было ног. Он забил 20 голов за половину сезона, играя без ног. Это просто непостижимо для меня. Джино — сверхчеловек!» — приводит слова хоккеиста The Athletic.

Напомним, в завершившемся сезоне 35-летний нападающий принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата, в которых забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 42 очка. 13 июля Малкин может выйти на рынок свободных агентов, так как новое соглашение с «Питтсбургом» ещё не подписано.