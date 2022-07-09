Экс-одноклубник Малкина: Джино забил 20 голов за полсезона, играя без ног. Сверхчеловек!
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Бывший одноклубник Евгения Малкина поделился мнением о российском нападающем «Питтсбург Пингвинз». Форвард пропустил часть прошлого сезона из-за восстановления после травмы колена и вернулся в состав лишь зимой 2022 года.
«Можно сказать, у него не было ног. Он забил 20 голов за половину сезона, играя без ног. Это просто непостижимо для меня. Джино — сверхчеловек!» — приводит слова хоккеиста The Athletic.
Напомним, в завершившемся сезоне 35-летний нападающий принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата, в которых забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 42 очка. 13 июля Малкин может выйти на рынок свободных агентов, так как новое соглашение с «Питтсбургом» ещё не подписано.
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