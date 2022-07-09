Кросби навестил Малкина. Канадец беспокоится о состоянии Евгения
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби навестил одноклубника Евгения Малкина. Канадец забеспокоился о психологическом состоянии россиянина и решил навестить его в Южной Флориде, где Малкин сейчас проживает.
«Сид приехал не для того, чтобы убедить Малкина подписать новый контракт. Он хотел проверить, в каком состоянии находится его друг. Кросби был обеспокоен относительно того, как сильно Джино переживает, поскольку Малкин больше не ощущает себя нужным», — приводит слова источника из НХЛ The Athletic.
Напомним, переговоры между «Питтсбургом» и Малкиным о новом контракте ведутся уже долгое время, однако стороны всё никак не могут достичь соглашения. 13 июля российский форвард может стать свободным агентом.
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