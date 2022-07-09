Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: Зарипов договорился о контракте с «Ак Барсом» и пойдёт на понижение зарплаты

Источник: Зарипов договорился о контракте с «Ак Барсом» и пойдёт на понижение зарплаты
Комментарии

Казанский «Ак Барс» достиг договорённости о подписании контракта с капитаном команды и легендой клуба Данисом Зариповым, сообщает «Спорт БИЗНЕС Online».

По информации издания, Зарипов настаивал на сохранении прежней зарплаты в размере 20 млн рублей, однако в итоге стороны пришли к соглашению и остановились на сумме в 12-15 млн рублей.

Напомним, в августе прошлого года Данис Зарипов объявил, что сезон-2021/2022 станет для него последним в хоккейной карьере. Весной, после вылета в первом раунде Кубка Гагарина, появилась информация, что Зарипов решил продолжить играть.

В минувшем сезоне форвард сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф он отдал одну голевую передачу в трёх играх.

Новость по теме
Каспарайтис: состав «Ак Барса» по уровню не соответствует Знарку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022