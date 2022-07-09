Спортивный директор «Магнитки» прокомментировал выбор Гребёнкина на драфте

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился впечатлениями от выбора нападающего системы клуба Никиты Гребёнкина на драфте НХЛ – 2022. Воспитанник «Магнитки» был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

«Рады за Никиту и поздравляем его! Он попал в организацию с большими хоккейными традициями и в город, который буквально живёт хоккеем. Эта среда в чём-то схожа с Магнитогорском. Могу сказать, что талант Никиты видно по его играм за «Стальных Лисов». Его в первую очередь отличает техничность, благодаря которой он выделяется на фоне других игроков МХЛ.

Уже этим летом Никита поедет на сборы в Минск в составе «Металлурга». Свой шанс заиграть в основной команде он получит. Также, повторюсь, выборы Данилы Юрова и Никиты на драфте НХЛ показывают силу нашей школы и системы», – приводит слова Гомоляко официальный телеграм-канал клуба.

19-летний Гребёнкин в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ, сыграв 54 секунды в матче с «Куньлунь Ред Стар». Большую часть сезона он провёл в МХЛ, где набрал 64 (17+47) очка в 58 матчах. В плей-офф Кубка Харламова на его счету 13 (2+11) результативных баллов в девяти встречах.