В «Коламбусе» рассказали, с кем можно сравнить задрафтованного вратаря Иванова

Скаут и европейский тренер по развитию вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Никлас Бекстрём объяснил, почему клуб решил выбрать на драфте вратаря системы СКА Сергея Иванова, и сравнил его с голкипером «Нэшвилл Предаторз» Юусе Саросом. Иванов был задрафтован в пятом раунде под 138-м номером.

«Это парень, за которым мы следим уже некоторое время, практически с самого начала этого сезона он возглавляет наш список. Я действительно рад за него. Я из Финляндии, так что я бы его сравнил с низкорослым Юусе Саросом. Не знаю, будет ли он новым Саросом, но у него атлетическое телосложение, он хорошо понимает игру, у него нет проблем», – приводит слова Бекстрёма официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне вратарь стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946». Он отыграл 26 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в среднем отражая 92,8% бросков и пропуская 2,17 шайбы за игру. В плей-офф он провёл 18 игр, одержал 12 побед, заработал коэффициент надёжности 2,10 и имел процент отражённых бросков 93,1%.