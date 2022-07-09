Барбашёв-младший опубликовал фотографии с драфта-2014 и драфта-2022

Нападающий «Монктон Уайлдкэтс» Максим Барбашёв опубликовал две фотографии в соцсетях.

На первом снимке он и его родители запечатлены во время процедуры драфта НХЛ – 2014, когда «Сент-Луис Блюз» выбрал его брата, Ивана Барбашёва. На тот моменту Максиму было 10 лет. На втором кадре семья хоккеиста находится в Монреале на драфте НХЛ – 2022 – после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» закрепил за собой права на Максима Барбашёва.

Семья Барбашёвых во время драфта-2014 и драфта-2022 Фото: Соцсети Максима Барбашёва

Напомним, Барбашёв-младший был выбран «Рейнджерс» в пятом раунде под общим 161-м номером. В минувшем сезоне он набрал 42 (15+27) очка в 59 играх главной юниорской лиги Квебека.

Иван Барбашёв – средний брат в семье – обладатель Кубка Стэнли (2019) в составе «Сент-Луиса». «Блюзмены» задрафтовали его в 2014 году во втором раунде под номером 33.

В семье Барбашёвых есть ещё и старший брат – Сергей. В последние годы он выступал в Высшей хоккейной лиге, а сезон-2021/2022 доигрывал в составе «Сарыарки», с которой стал чемпионом Казахстана.