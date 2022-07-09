«Он похож на машину». В «Торонто» охарактеризовали форварда Гребёнкина после драфта

Директор по молодёжному скаутингу «Торонто Мэйпл Лифс» Уэс Кларк высказался о российском нападающем системы магнитогорского «Металлурга» Никите Гребёнкине, который был выбран на драфте НХЛ – 2022 под общим 135-м номером.
«Он похож на машину. Он поедет и попытается побороться за место в составе Магнитогорска. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие год или два. Но он похож на машину, нам это нравится. Нам нравится его конкурентоспособность», – приводит слова Кларка Sportsnet.
Контракт Гребёнкина с «Магниткой» рассчитан до 30 апреля 2023 года. В сезоне-2021/2022 форвард провёл один матч в КХЛ, отыграв 54 секунды в матче с «Куньлунь Ред Стар». Большую часть времени Никита проводил в МХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 64 (17+47) очка в 58 матчах. В плей-офф Кубка Харламова на его счету 13 (2+11) результативных баллов в девяти встречах.
- 9 июля 2022
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