Dallas News: Гурьянов и Худобин — вероятные кандидаты на обмен

Издание Dallas News предполагает, что российские игроки «Даллас Старз» Антон Худобин и Денис Гурьянов (на фото) могут стать кандидатами на обмен с целью освобождения места под потолком зарплат. Вместе с ними фигурирует имя форварда Радека Факсы.

На текущий момент у «звёзд» свободны $ 18,5 млн под потолком, а контрактов на следующий сезон не имеют ограниченно свободные агенты Джейк Эттингер, Мариан Студенич и Джейсон Робертсон, а также неограниченно свободные агенты Брэйден Холтби, Йон Клинберг, Владислав Наместников и Михаэль Раффль.

Контракт Худобина с зарплатой $ 3,3 млн рассчитан ещё на один сезон. Гурьянов в межсезонье подписал новое соглашение с «Далласом» на два года и кэпхитом $ 2,9 млн в год. Факса имеет контракт ещё на три сезона со среднегодовой зарплатой $ 3,25 млн.