Скаут НХЛ: Мичков — номер один из Европы на драфт-2023, он опережает ход игры

Директор европейского бюро НХЛ по скаутингу Горан Стабб назвал форварда системы СКА Матвея Мичкова кандидатом номер один на драфт НХЛ – 2023 из числа европейских игроков и дал ему игровую характеристику.

«Мичков – крайний форвард со всеми инструментами, необходимыми для того, чтобы стать звездой. Его ускорение превосходно, он энергичный игрок, который, кажется, на долю секунды опережает ход игры. Он первоклассный распасовщик, способный создавать моменты практически в каждой смене. В настоящее время он – проспект номер один в Европе для драфта-2023», – цитирует Стабба официальный сайт НХЛ.

Контракт Мичкова со СКА рассчитан до 30 апреля 2026 года. В сезоне-2021/2022 форвард сыграл 13 матчей в КХЛ и набрал 5 (2+3) очков. В МХЛ он набрал 51 (30+21) очко в 28 играх регулярного чемпионата, к которым добавил 17 (13+4) результативных баллов в 17 играх плей-офф.