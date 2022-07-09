«Как ты готовишь?» Хьюз рассказал, как уточнял у Слафковски подробности быта в Финляндии

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз вспомнил диалог перед драфтом с нападающим Юраем Слафковски и дал ему характеристику. Словак был выбран под общим первым номером на драфте НХЛ – 2022.

«Я спросил у него, жил ли он в общежитии (во время сезона в составе «ТПС» в Финляндии. – Прим. «Чемпионата»). Он сказал: «Нет». И я спросил: «Значит, один из твоих родителей переехал с тобой?». Он снова сказал: «Нет». Тогда я спросил: «Как ты готовишь?». Он ответил: «На плите».

Он очень независим. Он уверен в себе, но не высокомерен. Мы думаем, что это ребёнок, который обладает тем мышлением, которое мы ищем. И оцениваем, где он находится в своей игре, что у него есть, с точки зрения природных способностей и где он мог бы быть, если мы ему поможем в этом процессе», – цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.