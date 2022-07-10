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Форвард «Колорадо» приготовил суп в Кубке Стэнли

Форвард «Колорадо» приготовил суп в Кубке Стэнли
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Форвард «Колорадо Эвеланш» Николя Обе-Кюбель необычным образом распорядился Кубком Стэнли, который привёз в свой город на один день.

Хоккеист приготовил в Кубке Стэнли традиционный суп своего региона.

Фото: «Твиттер» «Колорадо Эвеланш».

В плей-офф Национальной хоккейной лиги Обе-Кюбель принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями при коэффициенте полезности «+2».

В составе «Колорадо» Кубок Стэнли выиграл российский нападающий Валерий Ничушкин. Летом игроки, выигрывавшие трофей, получают право привести Кубок к себе в страну. Однако, ранее НХЛ объявила, что Кубок Стэнли нельзя будет привести в Россию.

Напомним, «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли третий раз в своей истории. Ранее команда завоёвывала трофей в 1996 и 2001 годах.

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