Малкин отписался от «Питтсбурга» в соцсетях

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отменил подписку на официальный аккаунт клуба в «Инстаграм»*. Аккаунт «пингвинов» не отображается в списке тех, на которые подписан форвард в социальной сети.

В последние дни между игроком и клубом идут переговоры о подписании нового контракта. По информации разных источников, стороны не могут договориться о сроке соглашения. Сам хоккеист считает, что «Питтсбург» его не уважает и уже не считает хорошим игроком.

Ранее The Athletic сообщил, что Малкин из-за этой ситуации находится в подавленном состоянии и на днях к нему приезжал капитан «Пингвинз» и его друг Сидни Кросби, который обеспокоен относительно переживаний Евгения.

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