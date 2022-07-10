Малкин отписался от «Питтсбурга» в соцсетях

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отменил подписку на официальный аккаунт клуба в «Инстаграм»*. Аккаунт «пингвинов» не отображается в списке тех, на которые подписан форвард в социальной сети.
В последние дни между игроком и клубом идут переговоры о подписании нового контракта. По информации разных источников, стороны не могут договориться о сроке соглашения. Сам хоккеист считает, что «Питтсбург» его не уважает и уже не считает хорошим игроком.
Ранее The Athletic сообщил, что Малкин из-за этой ситуации находится в подавленном состоянии и на днях к нему приезжал капитан «Пингвинз» и его друг Сидни Кросби, который обеспокоен относительно переживаний Евгения.
* — Компания-владелец «Фейсбук» и «Инстаграм» – Meta – признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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