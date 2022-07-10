«Мир сошёл с ума». Генменеджер «Далласа» — о возможных проблемах с российскими игроками

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мыслями о ситуации с российскими игроками клуба. В составе «Далласа» выступают нападающий Денис Гурьянов и голкипер Антон Худобин. «Шерифам» также принадлежат права на Артёма Грушникова, а на драфте НХЛ – 2022 они выбрали российского голкипера Максима Майорова.

«Я почти уверен, что у них не будет никаких проблем. Но нынче мир сошёл с ума. Ты никогда не можешь быть уверенным наверняка. Тебе приходится иметь дело с проблемами по мере их поступления», – приводит слова Нилла The Athletic.

Отметим, что в июне Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на один год с зарплатой $ 2,9 млн. Грушников был задрафтован «звёздами» в 2021 году во втором раунде под общим 48-м номером. 18-летний Майоров принадлежит ярославскому «Локомотиву».

Напомним, ранее проблемы с возвращением в США появились у российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

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