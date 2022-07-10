Злодеев приглашён в лагерь развития «Ванкувера», у него есть контракт со «Спартаком»

Нападающий системы «Спартака» Дмитрий Злодеев получил приглашение в лагерь развития клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Список игроков, которые должны приехать в Ванкувер, опубликовал журналист Джефф Патерсон.

Примечательно, что Злодеев, выбранный «Кэнакс» на драфте-2021 под 175-м номером, имеет действующий контракт со «Спартаком» до конца сезона-2023/2024. В случае участия в лагере развития «Ванкувера» форвард нарушит п. 1.61 ст. 5 правового регламента КХЛ.

Отметим, что, помимо Злодеева, приглашение в лагерь развития канадского клуба получил родной брат Владислава Наместникова – Макс. В прошлом сезоне он играл за «Сарнию» в хоккейной лиге Онтарио.

Злодеев по ходу сезона-2021/2022 был обменян из московского «Динамо» в «Спартак». В новом клубе он провёл два матча в КХЛ, 12 игр за воскресенский «Химик» в ВХЛ (две передачи) и 18 встреч в МХЛ, в которых набрал 34 (17+17) очка.