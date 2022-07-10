Два российских игрока приедут в лагерь развития «Калгари»

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» объявил список игроков, которые примут участие в лагере развития. В число 25 хоккеистов, приглашённых на сбор, вошли два российских игрока – защитник Ян Кузнецов и нападающий Илья Николаев.
20-летний Кузнецов в сезоне-2021/2022 стал обладателем Мемориального кубка в составе «Сент-Джон Си Догс». Также в его активе 12 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Калгари» – «Стоктон Хит».
Николаев провёл всего один матчей в плей-офф АХЛ за «Стоктон», а большую часть сезона отыграл за «Трай-Сити Сторм» в хоккейной лиге США (USHL). Там 21-летний форвард набрал 80 (28+52) очков в 63 матчах при показателе полезности «+41».
Отметим, что оба игрока были задрафтованы «Калгари» и имеют контракты новичка с клубом – соглашение Кузнецова рассчитано ещё на два года, Николаева – на три.
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