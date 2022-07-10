Малкин вернул подписку на «Питтсбург» в соцсетях

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин снова подписался на официальный аккаунт клуба в «Инстаграме»*.



Ранее 35-летний форвард отменял подписку на социальную сеть команды. Малкин и «Питтсбург» ведут переговоры о новом контракте, но в настоящий момент не могут прийти к соглашению о сроках.

Напомним, Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 году. В общей сложности он провёл 981 матч в регулярных чемпионатах, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф россиянин принял участие в 177 встречах, заработав 180 (67+113) баллов.



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