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Малкин вернул подписку на «Питтсбург» в соцсетях

Малкин вернул подписку на «Питтсбург» в соцсетях
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин снова подписался на официальный аккаунт клуба в «Инстаграме»*.

Ранее 35-летний форвард отменял подписку на социальную сеть команды. Малкин и «Питтсбург» ведут переговоры о новом контракте, но в настоящий момент не могут прийти к соглашению о сроках.

Напомним, Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 году. В общей сложности он провёл 981 матч в регулярных чемпионатах, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф россиянин принял участие в 177 встречах, заработав 180 (67+113) баллов.

* — Компания-владелец «Фейсбук» и «Инстаграм» – Meta – признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.

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