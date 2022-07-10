Сушинский рассказал о встрече с экс-наставником «Ак Барса» Квартальновым

Чемпион мира, известный в прошлом хоккейный нападающий Максим Сушинский поделился подробностями разговора с экс-наставником «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым.



«Естественно, расспросил Квартальнова о перспективах. Но Дмитрий отметил, что ему хочется отдохнуть и перезагрузиться. И, мне кажется, это правильное решение в его ситуации – отдал много сил в Казани, но результата так и не добился. Поэтому, наверное, надо что-то переосмыслить, посмотреть на себя и на нынешний хоккей со стороны, постараться найти ошибки, которые допустил.



Пауза для тренера – это глоток свежего воздуха и точка для начала дальнейшего роста. Про сроки Квартальнов ничего не говорил. Но тут уж всё зависит от конкретного человека – кому-то нужна пауза в неделю, а кому-то – в годы. Вот мне, например, чтобы прийти в себя, нужна неделя. Как у Дмитрия – не знаю, поэтому варианты могут быть разные – он может возглавить кого-то по ходу чемпионата, а может и отдыхать до конца сезона. Я не удивлюсь любому развитию событий», – цитирует Сушинского BetOn Mobile.



Напомним, 56-летний специалист работал в «Ак Барсе» с 2019 по 2022 год, наивысшее достижение — финал Восточной конференции в 2021 году с «Авангардом» (3-4).