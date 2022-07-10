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Журналист ESPN назвал возможную зарплату Ничушкина по новому контракту с «Колорадо»

Журналист ESPN назвал возможную зарплату Ничушкина по новому контракту с «Колорадо»
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Журналист ESPN Кевин Уикс поделился мнением, сколько российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин будет зарабатывать по новому контракту с клубом в случае, если стороны договорятся о соглашении.

«Мой прогноз — если стороны сумеют договориться, то зарплата игрока составит более пяти миллионов, но меньше шести», — написал Уикс.

Напомним, по прежнему контракту Ничушкин зарабатывал $ 2,5 млн. 27-летний россиянин может выйти на рынок свободных агентов 13 июля.

В завершившемся сезоне Ничушкин выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо» и установил личный рекорд результативности. На его счету 52 (25+27) результативных балла в 62 встречах регулярного чемпионата, к которым он добавил 15 (9+6) очков в 20 играх плей-офф.

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