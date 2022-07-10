«Не самое умное решение, да?» Генменеджер «Вашингтона» — об обмене Ванечека

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан саркастически прокомментировал обмен голкипера Витека Ванечека в «Нью-Джерси Дэвилз» во время драфта Национальной хоккейной лиги — 2022.
«Обмен вратаря за пять дней до открытия рынка свободных агентов? Наверное, не самое умное решение, да? Мы хотели выйти на рынок вратарей. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
Напомним, 26-летний чех выступал в составе «Кэпиталз» с 2022 года. В общей сложности он провёл 79 матчей за клуб, отразив 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,68. Ванечек был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2014 года во втором раунде под общим 39-м номером.
«Кэпиталз» в прошедшем сезоне вышли в первый раунд Кубка Стэнли, где уступили «Флориде Пантерз» (2-4).
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