«Оттава» и «Торонто» начали переговоры по обмену голкипера Мюррея

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Мэтт Мюррей может стать игроком «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает журналист Эллиотт Фридман.
Канадские клубы начали переговоры относительно обмена вратаря. У Мюррея остаётся два года по действующему контракту, по которому его кэпхит составляет $ 6,25 млн. Примечательно, что генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас ранее занимал аналогичную должность в клубе юниорской лиги Онтарио «Су Грейхаундс», где пересекался с Мюрреем.
Отметим, что за прошедшие два сезона из-за травм голкипер провёл лишь 47 встреч. В сезоне Национальной хоккейной лиги – 2021/2022 Мюррей провёл 20 встреч, отразив 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,05. В общей сложности он провёл в лиге 246 матчей, пропуская в среднем 2,77 шайбы за встречу и отразив 91,1% бросков.
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