«Чикаго» не будет предлагать контракты Доминику Кубалику и Дилану Строуму

«Чикаго Блэкхоукс» не собирается предлагать новые контракты двум нападающим – 26-летнему чешскому нападающему Доминику Кубалику и 25-летнему канадцу Дилану Строуму. Оба игрока выйдут на рынок неограниченно свободных агентов, сообщает журналист The Athletic Марк Лазерус.

Согласно своим прошлым контрактам, Строум зарабатывал $ 3 млн в год, а Кубалик — $ 3,7 млн.

В прошлом сезоне Доминик Кубалик принял участие в 78 встречах регулярного чемпионата за «Блэкхоукс», в которых набрал 32 (15+17) очка при показателе полезности «-16». У Строума 48 (22+26) результативных действий в 69 матчах и коэффициент полезности «-6».

«Чикаго» в прошедшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 82 матчах.