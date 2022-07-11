«Чикаго» не будет предлагать контракты Доминику Кубалику и Дилану Строуму
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«Чикаго Блэкхоукс» не собирается предлагать новые контракты двум нападающим – 26-летнему чешскому нападающему Доминику Кубалику и 25-летнему канадцу Дилану Строуму. Оба игрока выйдут на рынок неограниченно свободных агентов, сообщает журналист The Athletic Марк Лазерус.
Согласно своим прошлым контрактам, Строум зарабатывал $ 3 млн в год, а Кубалик — $ 3,7 млн.
В прошлом сезоне Доминик Кубалик принял участие в 78 встречах регулярного чемпионата за «Блэкхоукс», в которых набрал 32 (15+17) очка при показателе полезности «-16». У Строума 48 (22+26) результативных действий в 69 матчах и коэффициент полезности «-6».
«Чикаго» в прошедшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 82 матчах.
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