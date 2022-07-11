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«Торонто» не может договориться о новом контракте с Джеком Кэмпбеллом

«Торонто» не может договориться о новом контракте с Джеком Кэмпбеллом
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«Торонто Мэйпл Лифс» не может договориться о новом контракте с голкипером Джеком Кэмпбеллом, сообщает журналист Даррен Дрегер.

По информации Дрегера, стороны провели очередную встречу, которая успехом увенчаться так и не смогла. Уже 13 июля вратарь сможет стать неограниченно свободным агентом.

Также ранее сообщалось, что клуб уже предлагал контракт голкиперу, но сам вратарь и его агент не приняли данное предложение, посчитав его слишком скромным. По прошлому контракту он зарабатывал около € 1,2 млн в год.

В текущем сезоне он принял участие в 49 матчах, в которых он пропустил 123 шайбы. Также ему удалось провести 5 сухих игр. Всего же в НХЛ у него на счету 135 сыгранных встреч. Он пропустил 325 шайб, но 9 раз Джек оставил свои ворота в неприкосновенности.

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