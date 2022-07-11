Журналист — «Питтсбургу»: если верите, что претендуете на кубок, нужно подписать Малкина

Журналист TSN Крэйг Баттон считает, что «Питтсбург Пингвинз» необходимо договориться о продлении контракта с нападающим Евгением Малкиным, и думает, что форвард останется в клубе.
«Если вы верите в то, что вы всё ещё претендуете на Кубок Стэнли, я бы подумал, что вам нужно найти способ подписать контракт с Евгением Малкиным. Я думаю, что Малкин поставит свою подпись на пунктирной линии и завершит карьеру в качестве игрока «Питтсбурга», – сказал Баттон в эфире TSN.
Напомним, у Малкина возникли сложности в переговорах с «Питтсбургом» о новом контракте. Стороны не могут прийти к соглашению: «пингвины» предлагали игроку двухлетний контракт на $ 6 млн в год, но хоккеист назвал такое предложение неуважением.
В сезоне-2021/2022 Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче регулярного чемпионата и ещё шесть (3+3) результативных баллов в семи играх плей-офф.
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