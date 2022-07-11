Четвёртый номер драфта Райт объяснил, почему смотрел со сцены на столик «Монреаля»

Проспект «Сиэтл Кракен» Шейн Райт, выбранный на драфте НХЛ – 2022 под общим четвёртым номером, ответил на вопрос, почему он смотрел со сцены на столик «Монреаль Канадиенс». Канадский клуб выбирал первым, и предполагалось, что возьмёт Райта, однако «Монреаль» задрафтовал главного конкурента Райта – словака Юрая Слафковски.
«Я просто смотрел на камеры перед собой. Честно говоря, не очень хорошо помню, как поднимался на сцену. Для меня это был какой-то вихрь. Я не пытался намеренно смотреть на кого-то свысока, может быть, это так выглядело на видео. Я просто смотрел на камеру, их столик был прямо за ней, поэтому это могло выглядеть так, но у меня не было никакого умысла», – цитирует слова Райта Sportsnet.
Первый очный матч между «Сиэтлом» и «Монреалем» пройдёт 6 декабря на площадке «Кракен». 9 января команды сыграют на льду «Канадиенс».
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