Будущее нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина остаётся под вопросом. По многочисленным сообщениям в СМИ, стороны не могут прийти к компромиссу в переговорах по новому контракту.
Ранее сообщалось, что «Пингвинз» готовы дать 35-летнему форварду соглашение на два года с зарплатой $ 6 млн за сезон, однако хоккеист отверг это предложение, назвав его неуважением к себе. Также появлялась информация, что Малкин опустошён из-за неудачных переговоров с клубом, потому что связывал своё будущее только с «Питтсбургом» и хотел завершить свою карьеру именно здесь.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: останется ли Евгений Малкин в «Питтсбурге»?
Напомним, ранее клуб заключил новый контракт с ровесником Малкина – защитником Крисом Летангом. По новому шестилетнему соглашению он будет зарабатывать $ 6,1 млн в год.
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