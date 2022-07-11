Будущее нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина остаётся под вопросом. По многочисленным сообщениям в СМИ, стороны не могут прийти к компромиссу в переговорах по новому контракту.

Ранее сообщалось, что «Пингвинз» готовы дать 35-летнему форварду соглашение на два года с зарплатой $ 6 млн за сезон, однако хоккеист отверг это предложение, назвав его неуважением к себе. Также появлялась информация, что Малкин опустошён из-за неудачных переговоров с клубом, потому что связывал своё будущее только с «Питтсбургом» и хотел завершить свою карьеру именно здесь.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: останется ли Евгений Малкин в «Питтсбурге»?

Напомним, ранее клуб заключил новый контракт с ровесником Малкина – защитником Крисом Летангом. По новому шестилетнему соглашению он будет зарабатывать $ 6,1 млн в год.