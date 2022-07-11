«Нефтехимик» рассказал о планах подготовки к сезону

Нижнекамский «Нефтехимик» проведёт ряд контрольных матчей и сыграет на турнире в Нур-Султане в рамках подготовки к сезону-2022/2023, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
С 13 июля по 15 августа команда Олега Леонтьева будет тренироваться в Нижнекамске. На этом этапе «Нефтехимик» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым» (29 июля) и дома с «Ак Барсом» (7 августа).
Затем нижнекамцы отправятся в Нур-Султан и примут участие в Кубке Президента Республики Казахстан, который пройдёт с 16 по 19 августа. На турнире также сыграют «Барыс», «Металлург», «Автомобилист» и «Куньлунь Ред Стар».
На 26 и 27 августа у «волков» запланированы контрольные матчи в Казани с «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». При этом ранее казанский клуб сообщал, что «Нефтехимик» примет участие в Кубке TANECO, куда также приедет ярославский «Локомотив».
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