Курашёв — один из двух ограниченно свободных агентов, которых сохранит «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв получит квалификационное предложение от клуба.

«Похоже, что единственные ограниченно свободные агенты, которые останутся в «Блэкхоукс», – это Калеб Джонс и Филипп Курашёв», – написал журналист The Athletic Скотт Пауэрс.

Ранее стало известно, что «Чикаго» планирует провести перестройку. Клуб уже обменял нападающих Алекса Дебринкэта и Кирби Дака в «Оттаву Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс» соответственно. Также накануне появилась информация, что «Блэкхоукс» не будут делать квалификационные предложения двум форвардам – Доминику Кубалику и Дилану Строуму.

Курашёв – швейцарец с российскими корнями. Его отец Константин работает в тренерском штабе омского «Авангарда». Филипп в сезоне-2021/2022 провёл 67 матчей и набрал 21 (6+15) очко.