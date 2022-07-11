Курашёв — один из двух ограниченно свободных агентов, которых сохранит «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв получит квалификационное предложение от клуба.
«Похоже, что единственные ограниченно свободные агенты, которые останутся в «Блэкхоукс», – это Калеб Джонс и Филипп Курашёв», – написал журналист The Athletic Скотт Пауэрс.
Ранее стало известно, что «Чикаго» планирует провести перестройку. Клуб уже обменял нападающих Алекса Дебринкэта и Кирби Дака в «Оттаву Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс» соответственно. Также накануне появилась информация, что «Блэкхоукс» не будут делать квалификационные предложения двум форвардам – Доминику Кубалику и Дилану Строуму.
Курашёв – швейцарец с российскими корнями. Его отец Константин работает в тренерском штабе омского «Авангарда». Филипп в сезоне-2021/2022 провёл 67 матчей и набрал 21 (6+15) очко.
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