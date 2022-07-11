Источник: Капризов не находится в федеральном розыске

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не находится в федеральном розыске, утверждает ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов. По имеющейся у него информации, хоккеист сейчас в Москве.

«Появилась информация, что Капризов якобы находится в федеральном розыске, но она не получила официального подтверждения. По данным нашего источника, Капризов сейчас находится в Москве», – сказал Анисимов в эфире программы «Есть тема!».

Напомним, ранее появилась информация, что у Капризова возникли проблемы с отсрочкой от армии, из-за чего он покинул Россию. Также сообщалось, что российский хоккеист дважды пытался въехать в США, однако его не пустили в страну из-за отсутствия рабочей визы.

В прошлом сезоне россиянин сыграл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф на его счету восемь (7+1) результативных баллов в шести матчах.