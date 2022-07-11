«Ак Барс» подписал новый контракт с Галиевым

Казанский «Ак Барс» заключил новый контракт с нападающим Станиславом Галиевым, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Прежнее соглашение действовало до конца сезона-2022/2023, а новый контракт рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Галиев вернулся в состав «Ак Барса» в результате обмена с московским «Динамо». В обратном направлении проследовал канадский нападающий Джордан Уил.

В прошлом сезоне Галиев стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине. В регулярном чемпионате Станислав набрал 42 (25+17) очка в 47 играх, став лучшим снайпером команды. В плей-офф на его счету шесть шайб в 11 матчах.

Напомним, в межсезонье в «Ак Барсе» сменился главный тренер. Дмитрий Квартальнов после вылета от «Авангарда» в первом раунде плей-офф покинул свой пост. Команду возглавил трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок.