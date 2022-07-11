«Ак Барс» подписал новый контракт с Галиевым

Казанский «Ак Барс» заключил новый контракт с нападающим Станиславом Галиевым, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Прежнее соглашение действовало до конца сезона-2022/2023, а новый контракт рассчитан до 30 апреля 2024 года.
Галиев вернулся в состав «Ак Барса» в результате обмена с московским «Динамо». В обратном направлении проследовал канадский нападающий Джордан Уил.
В прошлом сезоне Галиев стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине. В регулярном чемпионате Станислав набрал 42 (25+17) очка в 47 играх, став лучшим снайпером команды. В плей-офф на его счету шесть шайб в 11 матчах.
Напомним, в межсезонье в «Ак Барсе» сменился главный тренер. Дмитрий Квартальнов после вылета от «Авангарда» в первом раунде плей-офф покинул свой пост. Команду возглавил трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок.
- 11 июля 2022
-
14:17
-
13:55
-
13:07
-
12:23
-
12:09
-
11:56
-
11:45
-
11:08
-
11:01
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
09:43
-
09:33
-
09:15
-
08:45
-
08:21
-
05:55
-
02:44
-
02:25
-
01:07
- 10 июля 2022
-
23:56
-
23:32
-
22:45
-
22:17
-
21:14
-
20:23
-
19:31
-
19:04
-
18:47
-
18:05
-
17:37
-
17:05
-
16:33
-
15:42