Инсайдер рассказал о расхождениях в переговорах между Ничушкиным и «Колорадо»
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Журналист TSN Крис Джонстон рассказал о сложностях в переговорах между «Колорадо Эвеланш» и нападающим Валерием Ничушкиным. Российский форвард становится неограниченно свободным агентом 13 июля, однако клуб пытается не допустить выхода игрока на рынок.
«Эвеланш» продолжают переговоры с Валерием Ничушкиным. Стороны расходятся по зарплате, но всё ещё пытаются работать над новой сделкой», – написал Джонстон в «Твиттере».
По прежнему контракту Ничушкин зарабатывал $ 2,5 млн в год. Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере игрока по результативности. Он набрал 52 (25+27) очка в 62 матчах регулярного чемпионата и ещё 15 (9+6) результативных баллов в победном для «Колорадо» розыгрыше Кубка Стэнли.
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