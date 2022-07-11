Журналист The Hockey News считает, что Георгиеву будет проще играть в «Колорадо»

Автор The Hockey News Майк Стивенс выразил мнение, что вратарь Александр Георгиев может показать хорошую игру в «Колорадо Эвеланш» благодаря системе игры «лавин».
Несколько дней назад прежний клуб российского вратаря – «Нью-Йорк Рейнджерс» – обменял спортивные права на него в «Колорадо». Накануне «Эвеланш» объявили о подписании трёхлетнего контракта с голкипером.
«Рейнджерс», несмотря на свой успех в плей-офф, в прошлом сезоне регулярно уступали своим соперникам по броскам и голевым моментам, возлагая большую часть тяжёлой работы на своих вратарей. На Георгиева не будет возложена такая огромная ответственность в «Колорадо», потому что «Эвеланш» склонны доминировать, владеть шайбой и максимально изолировать своих вратарей. Это может стать залогом успеха», – написал Стивенс.
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