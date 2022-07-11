Журналист ESPN: «Питтсбург» может предложить Малкину 3-летний контракт с зарплатой $ 6 млн

Инсайдер ESPN Грег Вышински рассказал о контрактной ситуации форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который в скором времени может стать неограниченно свободным агентом.
«Когда Крис Летанг продлил контракт с «Пингвинз» на шесть лет, всё внимание сразу же переключилось на Малкина. Сохранит ли «Питтсбург» свою святую троицу вместе, или один из ближайших друзей Сидни Кросби должен будет уйти после 16 лет в качестве игрока «пингвинов»?
Генеральный менеджер Рон Хекстолл заявил о намерении подписать контракт с Малкиным и считает, что это чувство взаимно. «Питтсбург» может найти дополнительные средства для подписания контракта с Малкиным. Но пока этого не происходит.
Ранее самой большой новостью про Малкина стала громкая история, в которой подробно описывались обиды хоккеиста. Сообщается, что «Питтсбург» вместо двухлетнего предложения на $ 6 млн, может предложить трёхлетний контракт. Если бы «Пингвинз» предложили Малкину соглашение на четыре года, то и зарплата в $ 6 млн устроила хоккеиста.
Всё станет интереснее, если Малкин не будет игроком «Пингвинз». Посмотрим правде в глаза: $ 18 млн за три года для Малкина, во многом сумма за заслуги в «Питтсбурге». 31 июля ему исполнится 36 лет. Он потерял скорость, особенно в обороне, и демонстрирует лишь проблески своего прежнего превосходства. Тем не менее он по-прежнему атакующая сила, особенно в большинстве. Если он не останется в «Питтсбурге», то поможет кому-то ещё, у него не будет недостатка в вариантах», — написал Вышински.
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