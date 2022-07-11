Агент Э. Кейна сообщил, что «Эдмонтон» разрешил игроку вести переговоры с другими клубами

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн может сменить клуб в текущее летнее межсезонье НХЛ. Ранее 30-летний хоккеист провёл переговоры с руководством команды, которые не увенчались успехом.
«Мы получили разрешение вести переговоры с другими клубами. Пока мы всё ещё надеемся достичь соглашения с «Эдмонтоном», но также приступаем к собеседованиям с другими клубами», – цитирует агента хоккеиста Дэна Мильштейна инсайдер Пьер Лебрюн.
Прошлый сезон Кейн начинал в составе «Сан-Хосе Шаркс», но клуб расторг соглашение с игроком из-за нарушения ковидного протокола, после чего форвард стал игроком «Эдмонтона». В регулярном чемпионате Кейн принял участие в 43 встречах, набрав 39 (22+17) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2022 на его счету 17 (13+4) баллов в 15 встречах.
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