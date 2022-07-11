Экс-форвард «Салавата» Плэтт подписал контракт с финским клубом «ЮП»

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт стал игроком финского клуба «ЮП», сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что соглашение с 37-летним форвардом заключено сроком на один год.



«Я очень рад приехать в Ювяскюля. В последний раз, когда я играл в финской лиге, я был чистым бомбардиром. С тех пор я вырос в более разностороннего игрока, которому тренер может доверять. Я в восторге от того, в каком направлении движется команда. На нас возлагают большие надежды, и мне нравится эта ответственность.



У меня за плечами долгая карьера в КХЛ, теперь я определённо хотел вернуться в Финляндию. Когда появилась возможность присоединиться к «ЮП», всё произошло довольно быстро», — сообщил Платт.



Всего за 14 лет в КХЛ канадский нападающий принял участие в 724 встречах за минское «Динамо», ЦСКА, «Йокерит», «Автомобилист», «Локомотив» и «Салават Юлаев», в которых забил 202 гола и отдал 167 результативных передач, суммарно набрав 369 очков при общей полезности «+17».