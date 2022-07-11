Лебрюн сообщил о прогрессе в переговорах между «Питтсбургом» и Малкиным о новом контракте

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал о ситуации с контрактными переговорами между «Питтсбург Пингвинз» и российским форвардом Евгением Малкиным.
«Слышал, что за последние 24 часа в переговорах между «Пингвинз» и лагерем Малкина, возглавляемым агентом-ветераном Джеем Пи Бэрри, произошёл небольшой прогресс. Тем не менее предстоит ещё проделать работу, чтобы достичь соглашения», — сообщил Лебрюн.
Ранее сообщалось, что у 35-летнего форварда имеются сложности в переговорах с «Питтсбургом» о новом контракте. Стороны не могут прийти к соглашению: «Пингвинз» предлагали игроку двухлетний контракт на $ 6 млн в год, но хоккеист воспринял данное предложение как неуважение.
В прошедшем сезоне Малкин принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, набрав 42 (20+22) очка. Ещё шесть (3+3) результативных баллов россиянин заработал в семи играх плей-офф.
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