Журналист The Athletic включил Мичкова и ещё двух россиян в топ-20 драфта НХЛ — 2023

Журналист издания The Athletic Кори Пронман представил предварительный рейтинг лучших игроков, которые будут доступны на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года.



В топ-20 вошли три российских хоккеиста: форвард системы санкт-петербургского СКА Матвей Мичков, защитник «Омских Крыльев» Михаил Гуляев и нападающий «Локо» Даниил Бут.



Топ-10 драфта НХЛ — 2023 по версии Кори Пронмана:



1. Коннор Бедард — (нападающий, «Реджайна Пэтс», WHL).

2. Матвей Мичков — (нападающий, СКА-1946, МХЛ).

3. Адам Фантилли — (нападающий, «Чикаго Стил», USHL).

4. Зак Бэнсон — (нападающий, «Виннипег Айс», WHL).

5. Далибор Дворски — (нападающий, АИК J20, J20 Nationell).

6. Каспер Халттунен — (нападающий, «Йокерит U20», U20 SM-Sarja).

7. Нейт Даниелсон — (нападающий, «Брэндон Уит Кингз», WHL).

8. Чарли Страмел — (нападающий, USNTDP, USHL).

9. Кэм Аллен — (защитник, «Гелф Шторм», WHL).

10. Мэттью Вуд — (нападающий, «Виктория Роялс», WHL).

...

12. Михаил Гуляев — (защитник, «Омские Крылья», МХЛ).

...

18. Даниил Бут — (нападающий, «Локо», МХЛ).



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