Р. Ротенберг награждён знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», сообщает пресс-служба ФХР.



«Указом министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина №84 от 30.06.2022 г. первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».



Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» вручается в нашей стране с 1974 года. Он является высшей ведомственной наградой в сфере физической культуры и спорта.



Коллектив ФХР поздравляет Романа Борисовича с высокой государственной наградой и желает дальнейших профессиональных достижений и новых побед на благо российского хоккея!» – говорится в заявлении.



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