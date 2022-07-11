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Р. Ротенберг награждён знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

Р. Ротенберг награждён знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», сообщает пресс-служба ФХР.

«Указом министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина №84 от 30.06.2022 г. первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» вручается в нашей стране с 1974 года. Он является высшей ведомственной наградой в сфере физической культуры и спорта.

Коллектив ФХР поздравляет Романа Борисовича с высокой государственной наградой и желает дальнейших профессиональных достижений и новых побед на благо российского хоккея!» – говорится в заявлении.

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