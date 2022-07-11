Мирошниченко вызван в лагерь развития «Кэпиталз», но не будет тренироваться на льду

Российский нападающий Иван Мирошниченко, выбранный «Вашингтон Кэпиталз» на драфте Национальной хоккейной лиги — 2022, был вызван в лагерь развития клуба, сообщает-пресс служба столичной команды.
Отмечается, что лагерь продлится до 15 июля. Как сообщает журналист Том Гуллити, нападающий не будет проводить ледовые тренировки в рамках лагеря. У Мирошниченко действующий контракт с омским «Авангардом».
Напомним, 18-летний форвард был выбран «Вашингтоном» в первом раунде под общим 20-м номером. Ранее Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина. Заболевание протекало в лёгкой форме и поддалось лечению.
В прошлом сезоне Мирошниченко выступал в ВХЛ за «Омские Крылья». Он провёл 31 матч, набрав 16 (10+6) баллов при показателе полезности «-9». К играм за основной состав «Авангарда» он не привлекался.
- 11 июля 2022
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