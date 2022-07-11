«Эдмонтон» предложил четырёхлетний контракт Э. Кейну с зарплатой $ 4,5 млн в год

«Эдмонтон Ойлерз» предложил новый контракт нападающему Эвандеру Кейну, сообщает журналист Ирфаан Гаффар.



Отмечается, что руководство канадского клуба сделало предложение в виде четырёхлетнего соглашения, по которому 30-летний форвард будет зарабатывать $ 4,5 млн в год.



«Самые важные люди в клубе хотят вернуть Кейна. Без него «Эдмонтон» не зашёл бы так далеко в плей-офф. Даже самые большие охотники за скидками понимают, что 4,5 млн — мало», — написал Гаффар.



Ранее агент Кейна Дэн Мильштейн сообщил, что «Ойлерз» разрешили игроку вести переговоры с другими клубами Национальной хоккейной лиги. Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Кейн принял участие в 43 встречах, набрав 39 (22+17) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2022 на его счету 17 (13+4) баллов в 15 встречах.