Евгений Свечников не получит предложение от «Виннипега» и станет свободным агентом

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников не получит квалификационное предложение от клуба, сообщает пресс-служба команды.



25-летний форвард получит статус неограниченно свободного агента, после 13 июля он сможет вести переговоры с любым клубом Национальной хоккейной лиги. По истекающему соглашению его кэпхит составлял $ 750 тыс.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие в 72 матчах, набрав 19 (7+12) очков при показателе полезности «-4».



Ранее россиянин выступал за «Детройт Ред Уингз», который выбрал его на драфте НХЛ — 2015 в первом раунде под общим 19-м номером. В общей сложности Свечников провёл 113 матчей в лиге, забросив 12 шайб и отдав 19 голевых передач при полезности «-10».



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