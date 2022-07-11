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Гончар и Панарин — в топ-5 лучших свободных агентов НХЛ с момента введения потолка зарплат

Гончар и Панарин — в топ-5 лучших свободных агентов НХЛ с момента введения потолка зарплат
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Российские хоккеисты Сергей Гончар и Артемий Панарин вошли в пятёрку лучших агентов Национальной хоккейной лиги с момента появления потолка зарплат в 2005 году по версии Daily Faceoff.

Гончар занял пятое место с контрактом с «Питтсбург Пингвинз», который он заключил сроком на пять лет в 2005 году. По нему среднегодовая зарплата защитника составила $ 5 млн в год. Панарин — на четвёртой строчке с соглашением с «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2019 году 30-летний форвард подписал семилетний контракт с кэпхитом около $ 11,6 млн.

В тройку лучших свободных агентов вошли Скотт Нидермайер (3-е место, 2005 год, «Анахайм Дакс», 4-летний контракт, кэпхит — $ 6,75 млн); Мариан Госса (2-е место, 2009 год, «Чикаго Блэкхоукс», 12-летний контракт, кэпхит — $ 5,275 млн) и Здено Хара (1-е место, 2006 год, «Бостон Брюинз», 7-летний контракт, кэпхит — $ 7,5 млн).

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