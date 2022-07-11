Адвокат Федотова: Иван надеется, что сможет послужить стране в качестве хоккеиста

Алексей Пономарёв, адвокат российского вратаря Ивана Федотова, прокомментировал состояние голкипера, который был отправлен на военную службу.
«Иван на связи находится, чувствует себя хорошо. Неприятности со здоровьем у него закончились. Находится на территории военной части и надеется на скорейшее разрешение данной ситуации. Надеется, что сможет послужить стране в качестве хоккеиста и сможет заниматься любимым делом», – приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».
Напомним, 1 июля 25-летнего Федотова, в минувшем сезоне выигравшего Кубок Гагарина в составе ЦСКА и серебряные награды Олимпийских игр в Пекине, задержали в Санкт-Петербурге. В настоящий момент вратарь находится на учебной базе Военно-морского флота России.
Отметим, что Федотов должен был отправиться в НХЛ, так как в мае подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».
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