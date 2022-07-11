Экс-защитник «Трактора» может подписать контракт с «Баффало»

Бывший защитник челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут может стать игроком «Баффало Сэйбрз», сообщает журналист Лэнс Лисовски.



Ранее 26-летний хоккеист уже выступал в составе «мечей» с 2018 по 2020 год, проведя 46 матчей и набрав 6 (1+5) очков.



Пилут провёл два сезона в составе «Трактора», став бронзовым призёром чемпионата Континентальной хоккейной лиги в 2022 году. В общей сложности он провёл в лиге 117 матчей, забросив семь шайб и отдав 42 голевые передачи. Пилуту принадлежит рекорд «Трактора» по блокированным броскам за один регулярный чемпионат — 93 броска.



«Баффало» в прошедшем сезоне НХЛ занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.