Экс-защитник «Трактора» может подписать контракт с «Баффало»
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Бывший защитник челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут может стать игроком «Баффало Сэйбрз», сообщает журналист Лэнс Лисовски.
Ранее 26-летний хоккеист уже выступал в составе «мечей» с 2018 по 2020 год, проведя 46 матчей и набрав 6 (1+5) очков.
Пилут провёл два сезона в составе «Трактора», став бронзовым призёром чемпионата Континентальной хоккейной лиги в 2022 году. В общей сложности он провёл в лиге 117 матчей, забросив семь шайб и отдав 42 голевые передачи. Пилуту принадлежит рекорд «Трактора» по блокированным броскам за один регулярный чемпионат — 93 броска.
«Баффало» в прошедшем сезоне НХЛ занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.
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