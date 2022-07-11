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Форвард «Колорадо» Бураковски выйдет на рынок свободных агентов

Форвард «Колорадо» Бураковски выйдет на рынок свободных агентов
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски выйдет на рынок свободных агентов, сообщил агент игрока Кевин Эпп.

Однако агент не исключил вариант, при котором 27-летний игрок останется в клубе и заключит новый контракт. По истекающему соглашению кэпхит форварда составлял $ 4,9 млн в год. Ранее Бураковски выступал за «Вашингтон Кэпиталз» (2014-2019), который выбрал его на драфте в 2013 году под 23-м номером.

В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Бураковски принял участие в 80 матчах, набрав 61 (22+39) балл при показателе полезности «+12». В плей-офф швед провёл 12 игр, забросив три шайбы и отдав пять голевых передач при общей полезности «+3».

Напомним, Бураковски пропустил финальную серию Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2) из-за травмы.

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