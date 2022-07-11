Форвард «Колорадо» Бураковски выйдет на рынок свободных агентов

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски выйдет на рынок свободных агентов, сообщил агент игрока Кевин Эпп.



Однако агент не исключил вариант, при котором 27-летний игрок останется в клубе и заключит новый контракт. По истекающему соглашению кэпхит форварда составлял $ 4,9 млн в год. Ранее Бураковски выступал за «Вашингтон Кэпиталз» (2014-2019), который выбрал его на драфте в 2013 году под 23-м номером.



В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Бураковски принял участие в 80 матчах, набрав 61 (22+39) балл при показателе полезности «+12». В плей-офф швед провёл 12 игр, забросив три шайбы и отдав пять голевых передач при общей полезности «+3».



Напомним, Бураковски пропустил финальную серию Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2) из-за травмы.