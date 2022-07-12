Евгений Малкин собирается выйти на рынок свободных агентов

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин планирует выйти на рынок свободных агентов, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Даррен Дрегер.
«Источники сообщают, что Евгений Малкин решил выйти на рынок свободных агентов в среду. Малкин никогда раньше не был свободным агентом и хочет посмотреть, какие у него есть варианты», — написал Дрегер в соцсетях.
Ранее сообщалось, что у 35-летнего форварда имеются сложности в переговорах с «Питтсбургом» о новом контракте. Стороны не могут прийти к соглашению: «Пингвинз» предлагали игроку двухлетний контракт на $ 6 млн в год, но хоккеист воспринял данное предложение как неуважение.
В прошедшем сезоне Малкин принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, набрав 42 (20+22) очка. Ещё шесть (3+3) результативных баллов россиянин заработал в семи играх плей-офф.
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