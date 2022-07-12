«Вашингтон» не стал делать квалификационное предложение Илье Самсонову

«Вашингтон Кэпиталз» принял решение не делать квалификационное предложение российскому голкиперу Илье Самсонову, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

В прошлом сезоне Самсонов принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, пропуская в среднем 3,2 шайбы за игру. В рамках плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых пропустил 13 голов.

«Вашингтон» в плей-офф НХЛ дошёл до четвертьфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз» со счётом 2-4.

Ранее сообщалось, что вратарь «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер, выходящий на рынок свободных агентов, может стать игроком «Вашингтон Кэпиталз».

Также «Вашингтон» обменял голкипера Витека Ванечека в «Нью-Джерси Дэвилз».