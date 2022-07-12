В «Колорадо» прокомментировали подписание восьмилетнего контракта с Ничушкиным

Президент «Колорадо Эвеланш» по хоккейным операциям Джо Сакик прокомментировал подписание нового контракта с российским нападающим Валерием Ничушкиным.

«Подписание долгосрочного контракта с Ничушкиным было для нас главным приоритетом в это межсезонье, поскольку он был бы одним из самых востребованных нападающих на рынке свободных агентов. Ничушкин — большой, сильный, быстрый, цепкий вингер, безжалостно владеющий шайбой. Он может играть на первой линии с нашими лучшими парнями, его можно перемещать вверх и вниз по составу. Его можно использовать в ситуации, в которой он вам нужен. Он усердно работает вне льда, а также в тренажерном зале. Ничушкин скромный человек и отличный товарищ по команде. Он такой важный игрок в нашем составе и во многом благодаря ему мы выиграли Кубок Стэнли», — приводит слова Сакика официальный сайт «Колорадо».

Ранее сообщалось, что «Колорадо» подписал с Ничушкиным восьмилетний контракт.