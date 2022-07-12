«Оттава» обменяла голкипера Мюррея в «Торонто», взяв на себя 25% его кэпхита

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Мэтт Мюррей стал игроком «Торонто Мэйпл Лифс» в результате обмена, сообщает официальный сайт «кленовых листьев».
Отмечается, что компенсация, которую получат «сенаторы» за 28-летнего голкипера, станет определена позже. «Оттава» взяла на себя 25% среднегодовой зарплаты Мюррея, что составит $ 1,5625 млн из $ 6,25 млн. Также «Торонто» получил драфт-пики третьего раунда в 2023 году и седьмого раунда в 2024-м.
Контракт Мюррея действует ещё два года. За прошедшие два сезона из-за травм вратарь принял участие лишь в 47 встречах. В прошедшем сезоне Мюррей провёл 20 игр, отразив 90,6% бросков, коэффициент надёжности — 3,05. В общей сложности он провёл в НХЛ 246 встреч, пропуская в среднем 2,77 шайбы за матч и отразив 91,1% бросков.
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