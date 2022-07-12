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Генменеджер «Питтсбурга»: Ракелль доказал, что является отличным дополнением к команде

Генменеджер «Питтсбурга»: Ракелль доказал, что является отличным дополнением к команде
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал продление контракта с шведским нападающим Рикардом Ракеллем.

«Рикард в прошедшем сезоне доказал, что является отличным дополнением к нашей команде. Он привносит универсальность и атакующий потенциал в наш состав, и мы знаем, что он будет важным игроком для нас в будущем», — цитирует Хекстолла официальный сайт НХЛ.

По новому соглашению 29-летний форвард будет выступать за «Питтсбург» до 2028 года. Ракелль будет зарабатывать $ 5 млн в год.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги швед провёл 70 матчей, ему удалось забросить 20 шайб и отдать 21 голевую передачу при показателе полезности «0». Ранее он выступал за «Анахайм Дакс» и был обменян в «Питтсбург» в марте 2022 года.

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