Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» подписал контракт с форвардом сборной Латвии

«Адмирал» подписал контракт с форвардом сборной Латвии
Комментарии

Владивостокский «Адмирал» подписал соглашение с нападающим Николаем Елисеевым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что контракт с 28-летним форвардом заключён сроком на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провёл 29 матчей за рижское «Динамо», в которых набрал 20 (13+7) очков при показателе полезности «-6». В общей сложности на его счету 95 матчей в КХЛ, в которых он набрал 29 (17+12) баллов.

Елисеев является игроком сборной Латвии по хоккею. На чемпионате мира — 2022 он провёл семь матчей, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу.

В сезоне КХЛ-2021/2022 «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции, не пробившись в розыгрыш Кубка Гагарина.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022