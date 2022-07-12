«Адмирал» подписал контракт с форвардом сборной Латвии
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Владивостокский «Адмирал» подписал соглашение с нападающим Николаем Елисеевым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что контракт с 28-летним форвардом заключён сроком на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провёл 29 матчей за рижское «Динамо», в которых набрал 20 (13+7) очков при показателе полезности «-6». В общей сложности на его счету 95 матчей в КХЛ, в которых он набрал 29 (17+12) баллов.
Елисеев является игроком сборной Латвии по хоккею. На чемпионате мира — 2022 он провёл семь матчей, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу.
В сезоне КХЛ-2021/2022 «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции, не пробившись в розыгрыш Кубка Гагарина.
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